İşgalci İsrail, Filistin Kızılayı'nın merkezini ve Emel Hastanesine saldırıları sürdürüyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef aldığını bildirdi.

Filistin Kızılayının, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde hizmet veren Emel Hastanesi çevresine ateş açıldığı ve şiddetli bombardımana tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini ve Emel Hastanesi'ni art arda 5 gündür hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Devam eden kuşatma ve İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin korku ve dehşet içinde olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, 3 gündür hastane çevresindeki hareket özgürlüğünü tamamen kısıtladığı, ambulansların hastaneye giriş çıkışlarını engellediği, bu nedenle sağlık ekiplerinin hastane çevresindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Kızılayı olarak Emel Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerimizin güvenliğinden duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyoruz ve uluslararası toplumu orada bulunan ekiplerimizin korunması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz."