VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail, Filistin Kızılayı'nın merkezini ve Emel Hastanesine saldırıları sürdürüyor
Soykırım davasında 'İsrail' kararı dünya basınında: Güney Afrika zafer ilan etti
Lahey kararı sonrası Hamas'tan açıklama
Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı geliyor
CHP'nin 'yerel' çatlağı büyüyor: Battal İlgezdi de seçim öncesi istifa etti
UAD'nin kararı sonrası işgalcilerden ilk açıklama: İsrail kararı "yanlış ve çirkin' olarak tanımladı
26 Ocak 2024 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 20:23:00

İşgalci İsrail, Filistin Kızılayı'nın merkezini ve Emel Hastanesine saldırıları sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail ordusunun, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef aldığını belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef aldığını bildirdi.

Filistin Kızılayının, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde hizmet veren Emel Hastanesi çevresine ateş açıldığı ve şiddetli bombardımana tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini ve Emel Hastanesi'ni art arda 5 gündür hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Devam eden kuşatma ve İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin korku ve dehşet içinde olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, 3 gündür hastane çevresindeki hareket özgürlüğünü tamamen kısıtladığı, ambulansların hastaneye giriş çıkışlarını engellediği, bu nedenle sağlık ekiplerinin hastane çevresindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Kızılayı olarak Emel Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerimizin güvenliğinden duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyoruz ve uluslararası toplumu orada bulunan ekiplerimizin korunması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz."

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan videoda ayrıca Emel Hastanesi'nin içinden gelen silah sesleri duyuluyor.

Etiketler : Kızılay hedef İsrail saldırı Filistin soykırım
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX