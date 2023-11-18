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18 Kasım 2023 Cumartesi 18:08:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 18:08:00

İşgalci İsrail, Fakhoora Okulu'nu vurdu: 50 Filistinli şehit oldu

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İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan BM'ye ait Fakhoora Okulu'na yaptığı saldırıda 50 Filistinli şehit oldu.

İşgalci İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kamptaki başka bir binaya yönelik saldırıda ise 32 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43. gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'nu hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığından bir yetkili saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fakhoora Okulu saldırısının, savaşın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin varlığını sona erdirmeyi amaçladığını kanıtlar nitelikte olduğu ifade edildi.

Kamptaki başka bir binaya daha saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca aynı kamptaki başka bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 19'u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Etiketler : GAZZE İSRAİL SALDIRI FİLİSTİN ŞEHİT
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