İşgalci İsrail Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in hedefi bu kez Endonezya Hastanesi oldu. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.
Saldırıda 2 doktor yaralandı.
Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.
Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.
- İşgalci İsrail Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı
- Husiler İsrailli bir şirketin gemisini kaçırdı
- İşgalci İsrail, 100'den fazla Filistinliyi rehin aldı
- 2 İsrail askeri daha öldü
- Hamas 7 Ekim saldırılarına dikkat çekti: İsrail'in yalanlarını ortaya çıkardı
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 60 gazeteci yaşamını yitirdi