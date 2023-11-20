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20 Kasım 2023 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 07:20:00

İşgalci İsrail Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in hedefi bu kez Endonezya Hastanesi oldu. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.

Saldırıda 2 doktor yaralandı.

Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.

Etiketler : israil gazze endonezya hastanesii
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