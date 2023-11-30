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30 Kasım 2023 Perşembe 12:43:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 12:43:00

İşgalci İsrail durmuyor! 40 Filistinli gözaltında

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA'da yer verilen habere göre, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Söz konusu baskınlarda 40 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Etiketler : israil filistin gözaltı
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