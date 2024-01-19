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İşgalci İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Davos'ta şok! Suç duyurusunda bulunuldu
19 Ocak 2024 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 18:32:00

İşgalci İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Davos'ta şok! Suç duyurusunda bulunuldu

Kaynak: AA

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İsviçre Federal Savcılığı, Davos kasabasından düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında çok sayıda suç duyurusu alındı.

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında suç duyurusunda bulunuldu.

Bern Today gazetesinin haberine göre, suç duyuruları Bern kanton polisi aracılığıyla İsviçre Federal Savcılığına iletildi.

Herzog hakkında çok sayıda bireysel suç duyurularının Bern, Cenevre ve Zürih kantonlarından yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, suç duyurularının artık olağan prosedüre uygun olarak inceleneceğini belirtirken, Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili durumu incelemek için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Herzog'un dokunulmazlığıyla ilgili kararı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı verecek.

Savcılık, yöneltilen soru üzerine suçlamaların tam olarak neyle ilgili olduğu konusunda yanıt vermedi.

LEGAL ACTİON AGAİNST CRİMES AGAİNST HUMANİTY GRUBU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İsviçre'nin resmi haber sitesi Keystone-SDA'da yer alan habere göre, suç duyuruları "Legal Action Against Crimes Against Humanity" isimli bir grup tarafından yapıldı.

Grup yaptığı yazılı açıklamada, "Cezai bir soruşturma açılacağını umuyoruz; böyle bir soruşturma Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeki yargılamalara paralel olarak yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

Grup, İsviçre'nin bir soruşturma yürütmekle yükümlü olduğuna inanıyor.

İsviçre, daha önce eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in durumunda olduğu gibi, diplomatik dokunulmazlığı daha önce de birçok kez göz ardı etmişti.

Grup bunun "Batılı suçlular" için de geçerli olması gerektiğini savundu.

Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 15-19 Ocak tarihlerinden Davos'ta düzenlendi.

Etiketler : Isaac Herzog Davos Forumu İsrail Cumhurbaşkanı GAZZE
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