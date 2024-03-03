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03 Mart 2024 Pazar 20:07:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 20:07:00

İşgalci İsrail Batı Şeria'da sadece şubat ayında 51 yapıyı yıktı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve güney kesimlerinde Filistinlilere ait 51 yapıyı yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı aylık rapora göre, işgalci İsrail güçleri şubatta Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 31 yıkım operasyonu gerçekleştirdi, 34 adrese de yıkım ihbarı gönderdi.

Söz konusu operasyonlarda 15'i kırsal bölgede olmak üzere Filistinlilere ait toplam 51 yapı yerle bir edildi.

Yıkımların çoğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Beytüllahim ve El Halil kentlerinde gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şubat ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1195 saldırı düzenlediği belirtildi.

Bunların daha çok "Filistin köylerine silahlı baskınlar düzenleme, Filistinlilere ve mülklerine ateş açma şeklinde" gerçekleştirilen saldırılar olduğuna dikkati çekildi.

Öte yandan Filistin Kalkınma, Özgürlükler ve Medya Merkezinden (MADA) yayımlanan raporda, şubat ayında İsrail'in Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 ayrı olayda basın özgürlüğünü ihlal ettiği kaydedildi.

Raporda, İsrail güçlerinin şubat ayında Gazze Şeridi'nde 10 gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekilirken, basın mensuplarına yönelik ihlallerin darp, taciz, alıkoyma, gözaltı, haber takibini engelleme şeklinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Etiketler : İSRAİL GAZZE FİLİTİN BATI ŞERİA İŞGAL
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