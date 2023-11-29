VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişlerinden 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' mesajı
İşgalci İsrail Batı Şeria'da mülteci kampını hedef aldı: 2 Filistinli hayatını kaybetti
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
"Hamas, insan yardım taşıyan tırları engelledi" iddiasına yalanlama
Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
29 Kasım 2023 Çarşamba 18:39:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 18:39:00

İşgalci İsrail Batı Şeria'da mülteci kampını hedef aldı: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. İşgalci İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), İsrail ordusu ve İsrail polisinden konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen ortak operasyonda silahlı oldukları iddia edilen 2 Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

Öldürülenlerden birinin Cenin Tugay Komutanı Muhammed ez-Zubeydi, diğer kişinin de Hussam Hanun adlı Filistinli olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca baskın sırasında aranan 17 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğünü açıklamıştı.

Kent merkezi ve Cenin Mülteci Kampı'nda gece saatlerinde başlattığı baskında buldozerlerle yolları kazıp bazı dükkanları yıkan ve evleri havaya uçuran İsrail güçleri, yaklaşık 18 saat sonra kentten ayrılmıştı.

Etiketler : FİLİSTİN BATI ŞERİA İSRAİL
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX