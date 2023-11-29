İşgalci İsrail Batı Şeria'da mülteci kampını hedef aldı: 2 Filistinli hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. İşgalci İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), İsrail ordusu ve İsrail polisinden konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen ortak operasyonda silahlı oldukları iddia edilen 2 Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.
Öldürülenlerden birinin Cenin Tugay Komutanı Muhammed ez-Zubeydi, diğer kişinin de Hussam Hanun adlı Filistinli olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca baskın sırasında aranan 17 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunduğu aktarıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğünü açıklamıştı.
Kent merkezi ve Cenin Mülteci Kampı'nda gece saatlerinde başlattığı baskında buldozerlerle yolları kazıp bazı dükkanları yıkan ve evleri havaya uçuran İsrail güçleri, yaklaşık 18 saat sonra kentten ayrılmıştı.
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