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22 Şubat 2024 Perşembe 18:50:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 18:50:00

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana BM'nin 153 tesisini vurdu!

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 300'den fazla saldırıda 153 tesisinin vurulduğunu açıkladı.

BM, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "güvenli hiçbir yerin olmadığına" dikkati çekerek, bölgedeki 153 tesisini vurduğunu duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askeri operasyonlar devam ederken Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvende değil." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 153 UNRWA tesisinin 300'den fazla saldırının hedefi olduğu belirtildi.

Gazze'de sivil altyapının büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Gıda üretimi durdu, hastaneler savaş alanına döndü. Ateşkes çoktan gecikti." ifadesine yer verildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.

enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Etiketler : BM Gazze saldırıları tesis vuruşları
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