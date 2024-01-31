İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşu konuya dair ortak yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamaya göre, işgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların 215'ini kadınlar, 400'den fazlasını da çocuklar oluşturuyor.
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana 51 gazeteciyi de gözaltına aldığı belirtildi.
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