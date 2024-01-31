VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yumaklı: IPARD-II Programı kapsamında 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak
BMGK üyeleri, UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarının ardından bir araya geldi
Üç ABD askeri öldürülmüştü! Beyaz Saray failleri açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tuttu
6 ülke BRICS'e katılmayı onayladı
İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı
31 Ocak 2024 Çarşamba 22:04:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 22:04:00

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşu konuya dair ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, işgalci İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların 215'ini kadınlar, 400'den fazlasını da çocuklar oluşturuyor.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana 51 gazeteciyi de gözaltına aldığı belirtildi.

Etiketler : İşgalci İsrail BATI ŞERİA GÖZALTI FİLİSTİNLİ
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX