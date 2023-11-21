İşgalci İsrail 68 askerini kaybetti
Kaynak: AA
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 68'e yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 68'e çıktığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 5 İsrail askerinin de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 68'e yükseldi.
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