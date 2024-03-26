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İşgalci İsrail 32 bin 414 Filistinliyi katletti
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26 Mart 2024 Salı 14:54:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 14:54:00

İşgalci İsrail 32 bin 414 Filistinliyi katletti

Kaynak: AA

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İsrail'in 172 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktı.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 414'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 172 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

Etiketler : israil gazze filistin
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