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14 Kasım 2023 Salı 12:44:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 12:44:00

İşgalci İsrail 31 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2'si çocuk 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece boyunca düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün gece Kudüs ile El Halil, Ramallah, Kalkilya, Cenin ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Gece boyu süren baskınlarda 2'si çocuk 31 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, baskınlar sırasında Filistinlilerin, orantısız güç kullanılarak darbedildiği, gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin tehdit edildiği, evlere ve eşyalara zarar verildiği, cep telefonlarına ve bazı eşyalara el konulduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 2 bin 570'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, bu sayının, evlerde, askeri kontrol noktalarında gerçekleşen gözaltılar ile baskı uygulanarak ya da aile bireyleri rehin tutularak teslim olmaya zorlananları da kapsadığı kaydedildi.

Ayrıca bu sayının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanlar ile hâlen gözaltında tutulanları kapsadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bir aydan uzun zamandır sürdürdüğü ağır bombardımana paralel olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar, gözaltı operasyonları, kentleri askeri kontrol noktalarıyla birbirinden ayırma uygulamalarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerin ve şiddetin derecesini gittikçe yükseltiyor.

Yahudi yerleşimcilerin de Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere yönelik şiddeti durmuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli sayısı 196'ya ulaşmıştı.

Etiketler : israil batı şeria filistin
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