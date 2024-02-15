VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrlanda'dan UNRWA'ya 20 milyon avroluk destek
Üç Hizbullah mensubu daha İsrail tarafından öldürüldü
İşgalci İsrail'den iki devletli çözüme ret!
"Yoldaşlık ettiklerini sırtından hançerliyorlar"
Kremlin'den nükleer silah iddialarına yalanlama
İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı
15 Şubat 2024 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 14:18:00

İşgalci İsrail 28 bin 663 Filistinliyi katletti

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in 132 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, can kaybı 28 bin 663'e çıktı.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 87 artarak, 28 bin 663'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 132 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 87 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 104 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 395'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Etiketler : israil filistin gazze
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX