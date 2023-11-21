İşgalci İsrail 2 gazeteciyi daha öldürdü
Kaynak: AA
Lübnan resmi haber ajansı, İsrail saldırısında 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu Teyr Harfa beldesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Al Mayadeen TV'nin kadın muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari ile 1 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
AL MAYADEEN: ÖMER VE MAMARİ DİREKT HEDEF ALINDI
Al Mayadeen TV Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Bin Ceddu, saldırının ardından internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.
Meslektaşları Ömer ve Mamari'nin öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ceddu, "Al Mayadeen ekibi kesinlikte kasıtlı ve direkt hedef alındı." ifadelerini kullandı.
Ceddu, İsrail'in ölümcül saldırılarına rağmen susmayacaklarını ve bölgedeki gelişmeleri önceden olduğu gibi aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.
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