VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgal mahkemesinden skandal Filistin kararı!
Murat Kurum KKTC'ye seslendi: Kıbrıs bizim milli davamızdır
Seçim yasakları başladı! Propaganda serbestliğine kısıtlama
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda! Karar bugün açıklanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün hep yanındayız
Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AK Partili Şen açıkladı
21 Mart 2024 Perşembe 01:19:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 01:19:00

İşgal mahkemesinden skandal Filistin kararı!

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi kararını durdurdu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.

İsrailli hak örgütü "İsrail İnsan Hakları Doktorları", yayımladıkları yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesine yaptıkları başvuru sonucu, İsrail ve Doğu Kudüs'teki hastanelerde tedavi gören Filistinli hastalar ve yakınlarının Gazze'ye geri gönderilmesi kararının pazartesiye kadar durdurulduğunu belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Augusta Victoria Hastanesindeki yaklaşık 100 Filistinli hasta ve refakatçi Gazze'ye geri gönderilmeyi bekliyordu.

Hastane yetkilileri AA muhabirine, Filistinli hastaların Gazze'ye gönderilmesi uygulamasının 25 Mart Pazartesi'ye kadar ertelendiğini doğruladı.

İsrail basını, güvenlik teşkilatının ülke topraklarında ve Doğu Kudüs'te tedavi gören kanser hastası Gazzeli Filistinliler ve refakatçilerini Gazze Şeridi'ne gönderme kararı aldığını aktarmıştı.

Mahkeme kararı öncesinde perşembe sabaha karşı Gazze'ye yola çıkmayı bekleyen hasta ve refakatçi Filistinliler, savaş koşulları altında Gazze'deki ailelerine nasıl ulaşacakları veya sınırda nasıl muamele görecekleri endişelerini dile getirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı, hasta ve refakatçilerin ulaştırılması için kendilerinin bilgilendirilmediğini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları örgütü İsrail İnsan Hakları Doktorları, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv'in bu adımını eleştirmiş, sivillerin "askeri bir çatışma ve insani bir krizin ortasında geri gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve masumların hayatına açık bir tehdit oluşturduğunu" vurgulamıştı.

Gazze'deki "hijyen dışı koşullar, açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği karşısında hastaların Gazze'ye gönderilmesinin ölüm cezasına eş olabileceğine" dikkati çeken örgüt, geri gönderilme talimatının yazılı olarak çıkarılmamasının "güvenlik makamlarının kararın yasa dışı olduğunun farkındalığı ve sorumluluktan kaçmak istediği anlamına geldiğini" vurgulamıştı.

Etiketler : İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli hastalar Gazze
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX