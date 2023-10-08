İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev ilan edildi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev ilan edildi

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti.

Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yerel kaynaklar ise Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığını, sokaklardaki hareketliliğin azaldığını aktardı.

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Doğu Kudüs'te de Filistinli esnafın kepenk kapattığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?



Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.