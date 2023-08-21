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İşbirliği anlaşması imzalandı: Filistin ile Özbekistan arasında bir ilk!
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21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:14:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:14:00

İşbirliği anlaşması imzalandı: Filistin ile Özbekistan arasında bir ilk!

Kaynak: AA

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Filistin ile Özbekistan arasında ilk ikili işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki ülkenin dışişleri bakanlarının liderliğinde bir istişare toplantısı yapıldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov, söz konusu toplantıdan önce iki ülke arasındaki ilk ikili işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Toplantıdaki konuşmasında Filistin ile Özbekistan arasında resmi ziyaretlerin önemine dikkati çeken Maliki, ticaret alanındaki işbirliği olanaklarını ele almak üzere Filistin Ekonomi Bakanı liderliğinde bir heyetin de Özbekistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Özbekistan'ın Filistin'de büyükelçilik açmasının önemine de vurgu yapan Maliki, büyükelçiliğin açılmasıyla iki ülke arasında ekonomi ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iletişimin kolaylaşacağının altını çizdi.

Filistin'in Özbekistan ile ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek istediğini kaydeden Maliki, çeşitli alanlarda doktor, mühendis ve teknisyenin istihdam edildiği projeleri hayata geçirecek ikili stratejik işbirliğinin önem arz ettiğine işaret etti.

Toplantıda Filistin ve Özbekistan arasında bir dizi kalkınma projesi için mutabakat sağlandı.

Bakan Maliki ayrıca Özbek mevkidaşı Saidov'a, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Özbek Bakan Saidov da ülkesinin Filistin halkının haklı davasına yönelik değişmez duruşunu teyit etti.

Etiketler : filistin özbekistan işbirliği
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