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27 Ocak 2024 Cumartesi 21:26:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 21:26:00

İrlanda UNRWA'ya desteğini sürdürecek

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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in bazı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin iddialarda adı geçen personeli görevden alma kararını desteklediğini aktardı.

"İrlanda'nın UNRWA'ya yönelik fonlarını askıya alma planı yok." ifadesini kullanan Martin, kurumun 13 bin çalışanıyla 2,3 milyonluk Gazze halkına destek verdiğini kaydetti.

Son 4 ayda UNRWA'nın 100'ün üstünde çalışanının öldürüldüğünün de altını çizen Martin, "İrlanda, UNRWA'ya 2023 yılında 18 milyon avroluk destek sağladı, 2024'te de desteklemeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, iddiaların ardından harekete geçerek bazı çalışanları işten çıkarmış ve iddialara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Gelişmeler üzerine İngiltere ve ABD, UNRWA'ya sağladığı desteği geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

Etiketler : Micheal Martin Filistinli mülteciler Hamas destek vermek
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