Ülke basınında yer alan haberlere göre, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde hükümet binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Martin, geçen hafta hukuk ekibi tarafından bilgilendirildiğini belirterek, "Davaya müdahil olmak için bir dayanağımız olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gazze'deki durumun artık bir "insani felaket" olduğunu vurgulayan Martin, bölgeye yardım girişinin açıkça engellendiğinin altını çizdi. Martin, bunun Gazze halkı için ciddi zarar ve yıkım teşkil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

İlk hukuki analizin ardından Martin'in davaya müdahil olunacağına ilişkin İrlandalı yetkililerden deklarasyon taslağı hazırlamalarını istediği belirtildi. Martin'in bunu kabineye bildirmesi bekleniyor.

Micheal Martin, taslağı tamamlandığında hükümetin değerlendirmesine sunacak ve onaylanması halinde Lahey'deki UAD'ye sunulması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNSANLIK FELAKETİ YAŞANIYOR"



İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın istifasının ardından gelecek günlerde yerine geçmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin yeni lideri Simon Harris de gazetecilere yaptığı açıklamada, davaya müdahil olma kararıyla ilgili olarak kabinede Bakan Martin'i dinlemek istediğini belirtti.

Harris, "Gözlerimizin önünde, dünyanın gözü önünde insanlık felaketi yaşanıyor. Dünya görmezden gelemez ve aslında insani felaket ifadesinin Gazze'de görülen yıkımın boyutunu bile yakalayamadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.