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12 Eylül 2022 Pazartesi 11:25:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 11:25:00

İranlılardan Irak'a 'Erbain' akını

Kaynak: AA

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Irak'a Aşura Günü'nden 40 gün sonra düzenlenen "Erbain" törenlerine katılmak için İranlılar başta olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin geldiği belirtildi.

Irak'taki Şiiler Erbain'i anmaya hazırlanırken ülkeye çoğu İranlı olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

Etkinliklere katılmak isteyen binlerce İranlının sınırdan Irak'a kontrolsüz şekilde girdiği görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Irak'a gelen İranlılar, Necef ile Kerbela'daki mescitler ile okul binalarına yerleştiriliyor. İranlıların diğer ülke vatandaşlarına göre sayıca fazla ve kontrolsüz olmaları Iraklıların da tepkisine neden oluyor.

Bu tepkiler zaman zaman sosyal medya aracılığıyla da dile getiriliyor.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da İranlıların kontrolsüz şekilde içeri alınmasına tepki göstererek, İranlı ve diğer yabancı ziyaretçilerin Irak'a girişinde sayı sınırı getirilmesi ve sağlık kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Ancak Sadr'ın bu çağrısı hükümet tarafından karşılık bulmadı.

Kerbela Valisi Nasif Hitabi de yaptığı basın açıklamasında, şu ana kadar Kerbela'ya Erbain için yaklaşık 3 milyon yabancının giriş yaptığını söyledi.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonra yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 16 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.

Etiketler : Şiiler Erbain Irak Hazreti Muhammed
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