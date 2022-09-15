İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz paylaşım: Azerbaycan'ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz
Kaynak: Yeni Şafak
İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan ile ilgili hadsiz bir paylaşımda bulundu. Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' dedi.
İranlı milletvekilleri her seferinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını göstermeye devam ediyor. Bu sefer de İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, hadsiz açıklamalarda bulundu.
İran'ın ABD ve Siyonist rejime karşı dünyaya gücünü göstermesini söyleyen Khadimi, Azerbaycan'a da İran ordusunun sert yumruğunu indirmesi gerektiğini ekledi.
Khademi, "Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir' ifadelerini kullandı.
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