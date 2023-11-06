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06 Kasım 2023 Pazartesi 01:51:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 01:51:00

İranlı Bakan ile BM Yemen Özel Temsilcisi "Yemen meselesini" görüştü

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen meselesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahyian ile Grundberg başkent Tahran'da bir araya geldi.

Abdullahiyan, Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak birilerinin Yemen'in bölünmesini istediğini, bazı ülkelerin de bu ülkenin ikiye, üçe bölünmesinden söz ettiğini söyledi.

Yemen'in bütünlüğünün korunmasını bir zorunluluk olarak gördüklerini kaydeden Abdullahiyan, Yemen'in tüm Yemenlilere ait olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, Filistin'deki son gelişmelere de değinerek Hamas'ın bir "Filistin kurtuluş hareketi olduğunu, meşru savunma çerçevesinde işgal altındaki toprakların geri alınması için harekete geçtiğini" ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg de BM'nin Yemen'de barış ve huzurun sağlanması ve bu ülke içindeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Etiketler : İran dışişleri BM Yemen bölgesel gelişmeler
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