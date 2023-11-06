İranlı Bakan ile BM Yemen Özel Temsilcisi "Yemen meselesini" görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahyian ile Grundberg başkent Tahran'da bir araya geldi.

Abdullahiyan, Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak birilerinin Yemen'in bölünmesini istediğini, bazı ülkelerin de bu ülkenin ikiye, üçe bölünmesinden söz ettiğini söyledi.

Yemen'in bütünlüğünün korunmasını bir zorunluluk olarak gördüklerini kaydeden Abdullahiyan, Yemen'in tüm Yemenlilere ait olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, Filistin'deki son gelişmelere de değinerek Hamas'ın bir "Filistin kurtuluş hareketi olduğunu, meşru savunma çerçevesinde işgal altındaki toprakların geri alınması için harekete geçtiğini" ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg de BM'nin Yemen'de barış ve huzurun sağlanması ve bu ülke içindeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.