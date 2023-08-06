İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "terör' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde "terör' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İran devlet televizyonuna bağlı "iribnews" haber sitesine göre, Sistan-Beluçistan Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Abadi, "Komşu ülkelerden birinden sızan 4 terörist, Rask'a bağlı Çekigur köyünde gözaltına alındı." dedi.
İranlı yetkili, söz konusu kişilerle birlikte çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesi, İran'ın Pakistan sınırında yer alıyor.
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