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06 Ağustos 2023 Pazar 15:46:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 15:46:00

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "terör' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde "terör' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İran devlet televizyonuna bağlı "iribnews" haber sitesine göre, Sistan-Beluçistan Başsavcısı Mehdi Şems Abadi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Abadi, "Komşu ülkelerden birinden sızan 4 terörist, Rask'a bağlı Çekigur köyünde gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu kişilerle birlikte çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesi, İran'ın Pakistan sınırında yer alıyor.

Etiketler : iran iran terör operasyonu belucistan
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