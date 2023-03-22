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22 Mart 2023 Çarşamba 14:36:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 14:36:00

İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Gülistan eyaletinin Akkale ilçesine bağlı Anbar Alum kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.08'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gülistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.

Etiketler : iran deprem akkaya

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