İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Gülistan eyaletinin Akkale ilçesine bağlı Anbar Alum kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.08'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gülistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.