İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Gülistan eyaletinin Akkale ilçesine bağlı Anbar Alum kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.08'de kaydedildi.
Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Gülistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.
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