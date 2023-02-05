İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İran'ın kuzey doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinin Reşthar ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Reşthar ilçesinin Bafser köyünde yapılan düğünde gelin ve damadın akrabaların da aralarında bulunduğu köylüler arasında tartışma çıktı.
Eski anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma bir süre sora ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Reşthar Polis Amiri Albay Muhammed Abbaszade de kavga sebebinin eski anlaşmazlık olduğunu doğrulayarak ayrıntılı bilginin gerekli soruşturmanın tamamlanmasından sonra verileceğini belirtti.
Abbaszade, polis ekiplerinin köye gelmesiyle asayişin büyük oranda sağlandığını aktardı.
- Şili'de orman yangınları: Can kaybı 22 oldu
- İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti
- İsrail ocak ayında Filistinlilere yönelik 3 bin 500'den fazla ihlal gerçekleştirdi
- ABD Çin 'casus' balonunu düşürdü
- UAEA raporuna ABD ve müttefiklerinin tepkisi
- ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim