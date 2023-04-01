VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi: Zelenskiy ülkesinin kaderiyle kumar oynuyor
Ukrayna: Rusya, Donetsk ve Lugansk bölgelerine saldırılarını sürdürdü
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanlığından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na ilişkin genelge
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
01 Nisan 2023 Cumartesi 20:56:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 20:56:00

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.

Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan deprem 11 kilometre derinlikte meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.

Etiketler : iran parsiyan Ulusal Sismoloji Merkezi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX