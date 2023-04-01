İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.
Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan deprem 11 kilometre derinlikte meydana geldi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.
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