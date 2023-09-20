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20 Eylül 2023 Çarşamba 18:45:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 18:45:00

İran'ın güneydoğusunda kum fırtınası nedeniyle devlet kurumları tatil edildi

Kaynak: AA

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı devlet kurumları tatil edildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde bazı devlet kurumları tatil edildi." dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 800 metreye, Zehek'te 500 metreye kadar düştüğünü söyledi.

İranlı yetkili, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere, zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Etiketler : iran kum fırtınası devlet kurumları tatil
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