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05 Mart 2024 Salı 09:30:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 09:30:00

İran'ın güneydoğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi.

Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

Etiketler : iran deprem sistan beluçistan
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