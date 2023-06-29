VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki
Türkiye'den İsveç makamları ve uluslararası camiaya çağrı
Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak
İsveç'in provokasyonu dünya basınında
Macron'a ince ayar! IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz
29 Haziran 2023 Perşembe 11:55:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 11:55:00

İran'ın Gülistan eyaletinde binlerce kişi bayram namazını büyük meydanda kıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kurban Bayramı'nın bugün kutlandığı İran'ın dört bir yanında on binlerce Müslüman, bayram namazını cami ve meydanlarda eda etti.

Yoğunluklu olarak Sünni Türkmenlerin yaşadığı Gülistan eyaletinin Gonbed-i Kavus şehrinde Müslümanlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde açık alanda bulunan Bayram Namazgahı'nı doldurdu.

Çocukların da dahil olduğu binlerce kişinin birkaç futbol sahası büyüklüğündeki alanı doldurmasının ardından yer bulamayanlar seccadelerini kaldırım ve yola sererek bayram namazına katıldı.

Bayram namazını kıldıran Gonbed-i Kavus Ehli Sünnet Cuma İmamı Abdulkerim Ahund Caver, irad ettiği hutbede cemaate birtakım tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın fedakarlık ve birlik günü olduğunu belirten Caver, "Müslüman, Müslüman'ın elinde emniyette olur. Müslüman'ın Müslüman kanını akıtması haramdır. Birbirimizi koruyup, emin insanlar olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Caver, yalan şahitlik yapmaktan ve faiz almaktan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Şirk koşmaktan kaçındığınız gibi yalan şahitlikten de kaçının." dedi.

Bayram namazı çıkışında tatlı ve şerbet ikramında bulunuldu.

Etiketler : Gülistan eyaleti Kurban Bayramı Gonbed-i Kavus şehri
Helallik istedi

Helallik istedi
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Yapay zekalı konser

Yapay zekalı konser
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX