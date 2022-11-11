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11 Kasım 2022 Cuma 18:26:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 18:26:00

İran'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kaynak: AA

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Bakü yönetimi, İran medyasında son dönemde Azerbaycan aleyhine yapılan karalama kampanyalarından rahatsız. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Büyükelçisine, ülkesinin medyasında son dönemde Azerbaycan aleyhine yayımlanan haberlerden duyulan memnuniyetsizlik iletildi.

İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin, ilişkilerin ruhuna uygun olmayan tehdit söylemlerinden duyulan rahatsızlık vurgulandı.

Söz konusu propaganda faaliyetlerinin kabul edilemez olduğu belirtilen görüşmede, bir an önce bu faaliyetlerin durdurulmasının beklendiği vurgulandı.

İran Büyükelçisi Musavi'ye, haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin Azerbaycan'a teslim edilmesinin gerekliliği de bildirildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan İran Büyükelçisi
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