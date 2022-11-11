İran'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Büyükelçisine, ülkesinin medyasında son dönemde Azerbaycan aleyhine yayımlanan haberlerden duyulan memnuniyetsizlik iletildi.

İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin, ilişkilerin ruhuna uygun olmayan tehdit söylemlerinden duyulan rahatsızlık vurgulandı.

Söz konusu propaganda faaliyetlerinin kabul edilemez olduğu belirtilen görüşmede, bir an önce bu faaliyetlerin durdurulmasının beklendiği vurgulandı.

İran Büyükelçisi Musavi'ye, haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin Azerbaycan'a teslim edilmesinin gerekliliği de bildirildi.