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27 Aralık 2023 Çarşamba 14:08:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 14:08:00

İran'dan zenginleştirilmiş uranyum iddialarına tepki

Kaynak: AA

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İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığına dair iddiaların doğru olmadığını savundu. Söz konusu haberlerin, "Gazze'de yaşanan siyasi koşullar ve yaşanan duruma karşı farklı bir gündem oluşturarak kamuoyunu Gazze tarafından İran'a yönlendirmeyi amaçladığını" dile getiren İslami, "Aslında bu tür şeyleri yaparken amaçlarının ne olduğu belli. Değerli halkımız da bizim yeni bir çalışmamız olmadığını ve mevcut faaliyetlerimizin kurallar çerçevesinde olduğunu bilmelidir." dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer silah için gerekli seviyeye yakın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığına dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yapan İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) raporunda İran'ın uranyum zenginleştirmesini hızlandırdığına ilişkin bulgular olduğuna dair haberleri değerlendirdi.

Söz konusu haberlerin, "Gazze'de yaşanan siyasi koşullar ve yaşanan duruma karşı farklı bir gündem oluşturarak kamuoyunu Gazze tarafından İran'a yönlendirmeyi amaçladığını" dile getiren İslami, "Aslında bu tür şeyleri yaparken amaçlarının ne olduğu belli. Değerli halkımız da bizim yeni bir çalışmamız olmadığını ve mevcut faaliyetlerimizin kurallar çerçevesinde olduğunu bilmelidir." dedi.

ABD'nin İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi konusundaki endişelerine işaret eden İslami, "Biz aynı yüzde 60'ı üretiyorduk, herhangi bir şeyi değiştirmedik ve yeni bir kapasite oluşturmadık. Bu (iddialar) bir medya çılgınlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Associated Press (AP) dün UAEA'nın yalnızca üye ülkelerle paylaştığı raporuna dayanarak, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli seviyeye yakın uranyum üretimini artırdığını duyurmuştu.

İRAN, ABD YAPTIRIMLARININ ARDINDAN YÜKSEK DÜZEYDE URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE BAŞLADI

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Etiketler : iran uranyum iddia
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