İran'dan Zengezur Koridoru açıklaması: Kesinlikle karşıyız

Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Temsilcisi Halef Halefov ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmelerin içeriğine ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Buna göre Reisi, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile yaptığı görüşmelerde, "Zengezur Koridoru'nun NATO'nun bölgedeki varlığı için dayanak olacağını ve ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi oluşturacağını" iddia ederek, İran'ın buna kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.