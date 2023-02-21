İran'dan Türk bayraklı ışıklandırmalı destek
Kaynak: AA
İran'ın başkenti Tahran'ın en yüksek kulesi olan Milad Kulesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Milad Kulesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Başkent Tahran'daki Milad Kulesi, depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin anısına özel ışıklandırma sistemiyle Türk ve Esed rejiminin bayrakları yansıtılarak aydınlatıldı.
Kentin simgelerinden ve Tahran Belediyesi tarafından ışıklandırılan ülkenin en yüksek kulesine, Türkçe ve Farsça "Aziz Türkiye milleti başınız sağ olsun" mesajı yansıtıldı.
- İran'dan Türk bayraklı ışıklandırmalı destek
- İsrail güçlerinden Cenin kentine baskın
- Hatay depremleri sonrası ABD'den destek mesajı
- Bosna Hersek'te depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı
- Almanya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
- Gana'dan depremzedeler için 17 ton yardım malzemesi gönderildi