İran'dan Türk bayraklı ışıklandırmalı destek

İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Milad Kulesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Başkent Tahran'daki Milad Kulesi, depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin anısına özel ışıklandırma sistemiyle Türk ve Esed rejiminin bayrakları yansıtılarak aydınlatıldı.

Kentin simgelerinden ve Tahran Belediyesi tarafından ışıklandırılan ülkenin en yüksek kulesine, Türkçe ve Farsça "Aziz Türkiye milleti başınız sağ olsun" mesajı yansıtıldı.