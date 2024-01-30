İran'dan Stoltenberg'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından, Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Kenani, "NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin (İran aleyhine) iddiaları trajikomik ifadelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yabancı güçlerin müdahalesine karşı bir politika yürüttüğünü dile getiren Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin "yıkıcı ve müdahaleci politikalarına" ek olarak askeri eylemlerinin sadece Batı Asya'da değil dünyanın birçok bölgesinde istikrar ve güvensizliğin temelini teşkil ettiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.