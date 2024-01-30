VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail ordusu 26 askerinin yaralandığını açıkladı
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Lavrov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair açıklamaların "saçma" olduğunu söyledi
TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
30 Ocak 2024 Salı 15:17:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 15:17:00

İran'dan Stoltenberg'e tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna" yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait Telegram hesabından, Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Kenani, "NATO ve bazı üye ülkelerin karanlık sömürgecilik geçmişine rağmen, Genel Sekreterin (İran aleyhine) iddiaları trajikomik ifadelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yabancı güçlerin müdahalesine karşı bir politika yürüttüğünü dile getiren Kenani, NATO ve bazı üye ülkelerin "yıkıcı ve müdahaleci politikalarına" ek olarak askeri eylemlerinin sadece Batı Asya'da değil dünyanın birçok bölgesinde istikrar ve güvensizliğin temelini teşkil ettiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : iran nato tepki
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Yeni ikili

Yeni ikili
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX