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18 Ekim 2023 Çarşamba 17:48:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:48:00

İran'dan sert tepki: "ABD, İsrail'in suç ortağıdır"

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği son saldırısına tepki göstererek, bu konuda ABD'nin İsrail'in suç ortağı olduğunu söyledi.

Reisi, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "İsrail'i protesto gösterisi"nde halka hitap etti.

İsrail'in kadın-çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef almasının ardında yenilgisini örtme çabası olduğunu ifade eden Reisi, ABD'nin bu yenilginin meydana gelmemesi için İsrail'e tam destek verdiğini belirtti.

Reisi, "Siyonist rejime silah desteği veren ABD, İsrail'in suç ortağıdır. Gazze'deki hastane saldırısı, İsrail için sonun başlangıcı olacaktır." dedi.

Filistinlilerin yere düşen her bir damla kanının İsrail'i yıkılışa bir adım daha yaklaştırdığını belirten Reisi, ivedilikle Gazze'de sivillere saldırıların durması ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : İRAN ABD İSRAİL
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