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28 Eylül 2023 Perşembe 08:01:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 08:01:00

İran'dan Hollanda'ya sert tepki

Kaynak: AA

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Gaziantep'te hafta sonu yapılan CHP İl Kongresi'ndeki genel merkez kurultay delegeliği seçiminde skandal yaşandı. Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin, kendisiyle birlikte 8 akraba ve arkadaşını kurultay delegesi yazdırınca, 37 gün önce seçilen ilçe yönetiminden 9 kişi istifa etti.

İran, Hollanda'nın Lahey kentinde ırkçı grupların Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Kenani, "Hollanda hükümetinden, iki milyardan fazla Müslümanın dini değerlerine hakaret edilmesini önleme sorumluluğunun bilinciyle, ifade özgürlüğü adına gerçekleştirilen bu tür nefret eylemlerinin tekrarını önlemesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld pazar günü, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Etiketler : iran hollanda kuranı kerim
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