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01 Eylül 2023 Cuma 19:11:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 19:11:00

İran'dan Fransa'ya rest! "Başkalarının iç işlerine müdahale etme"

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek yerine kendi ülkesine odaklanması "tavsiyesinde" bulundu

Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki 2 günlük ziyareti sonrası ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimi başta olmak üzere siyasi ve diğer sorunlarının çözüm adresinin yine Lübnan'ın kendisi olduğunu dile getiren Abdullahiyan "İran ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın içişlerine müdahale etme gibi bir niyeti söz konusu değildir. Müdahaleyi doğru bulmadığımız gibi durumun daha da geriye gitmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin ardından bölgede önemli olumlu gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Bazı ülkeler açık veya hızlı bir şekilde diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi ve normalleşmesi konusunda bizimle diyalog içerisindeler." dedi.

Gazetecilerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı seçimindeki krize müdahalesine" ilişkin sorusuna Abdullahiyan, "Macron'a, başka ülkelerin meselelerine müdahale etmek yerine kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde bulunuyorum." yanıtını verdi.

ABD'NİN IRAK VE SURİYE SINIRINA TEÇHİZAT GÖNDERMESİ

ABD'nin Irak ve Suriye sınırındaki bölgelere yönelik son dönemlerde gerçekleştirdiği askeri sevkiyatlara ilişkin soru üzerine Abdullahiyan, "Bölgedeki sınırlarımız, dost, ticari ve ekonomik sınırlar olarak kalmalıdır. Irak ve Suriye ortak sınırında yeniden askeri ve güvenlik havasının estirilmesine gerek yok." diye konuştu.

ESKİ LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMESİ

Eski Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinin ardından görevden alınmasına değinen Abdullahiyan, "Son günlerde dünya, Libya halkının nasıl Filistin'i mert bir şekilde savunduğuna tanıklık etti. Sahte İsrail rejimi ile her türlü ilişkilerin normalleşmesini stratejik bir hata olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : iran fransa suriye
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