İran'dan Ebu Musa Adası'ndaki vatandaşlarına arazi tahsisi kararı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Arslan Maliki, katıldığı bir fuarda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İran'ın BAE ile egemenlik konusunda anlaşmazlık yaşadığı Ebu Musa Adası'nda İran vatandaşlarına arazi tahsis etmesi planıyla ilgili bir soruya Maliki, "Bu konuda Ebu Musa Adası'nda ikamet izni için başvuran her İran vatandaşına arazi verilecek." yanıtını verdi.



Bakan Yardımcısı Maliki, Ebu Musa Adası'nda arazi sahibi olmak için konut başvurusunda bulunan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına herhangi bir arazi veya mülk kaydı bulunmadığını gösteren "yeşil c formu" şartının da aranmayacağını aktardı.



İRAN İLE BAE ARASINDAKİ ADALAR ANLAŞMAZLIĞI



Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hak iddiasında bulunuyor. İran'ın kontrolündeki Ebu Musa Adası'nda az sayıda İran vatandaşı yaşıyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adaları, topraklarının bir parçası olarak kabul eden ve üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hak iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Söz konusu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışılamayacağını savunan İran, Aralık 2022'de Çin'e, temmuz ayında da Rusya'ya üç ada hakkında BAE'nin tezlerini savunan değerlendirmelere destek vermeleri nedeniyle tepki göstermişti.

İran, 2 Ağustos'ta "söz konusu adaları korumak için sahip olduğu yetkisini ve savunma hazırlığını göstermeyi amaçlayan" askeri tatbikat başlatmıştı.

