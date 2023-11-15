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15 Kasım 2023 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 17:30:00

İran'dan dikkat çeken ABD mesajı: İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin işgalci İsrail'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar gönderdiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar verdiğini söyledi.

AA'da yer verilen habere göre, İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması ve savaş mağdurlarına insani yardımların gönderilmesi" konularını görüşmek üzere gittiği Cenevre'de basın açıklaması yaptı.

ABD'nin İsrail'e yasaklı silahları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden veya bölgedeki üslerinden gönderdiğini öne süren Abdullahiyan, "ABD, Tel Aviv'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar gönderiyor." dedi.

İranlı Bakan, gönderilen bombaların, mazlum Gazze halkının üzerine atıldığını ifade ederek Gazze'ye insani yardım yapmak için çaba gösterdiğini iddia eden ABD'nin söz konusu "çabalarının" pratiğe yansımadığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile 3 hafta önce Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Abdullahiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Heniyye bu görüşmede İsrailli sivil esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtmişti. Fakat İsrail, esirlerin bu kadar süratle serbest bırakılmasına yanaşmadı. Siyonist rejim bu bahaneyi kullanarak, Gazze'deki savaşı, katliamları ve soykırımı sürdürmeye çalışıyor."

Etiketler : İRAN ABD İSRAİL AÇIKLAMA
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