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23 Ocak 2024 Salı 10:14:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 10:14:00

İran'dan ABD'ye tehdit: Savaşın kapsamı genişleyecek

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen'deki Husilere karşı İngiltere ile birlikte yeni saldırılar başlatan ABD'ye "savaşın kapsamının genişleyeceği" konusunda uyarı mesajı gönderdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'deki durumla ilgili bugün düzenleyeceği toplantıya katılmak için New York'a giden Abdullahiyan, bölgedeki gelişmelere dair gazetecilere açıklama yaptı.

ABD'nin İngiltere ile birlikte Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına değinen Abdullahiyan, "ABD ve İngiltere'ye, bölgede barış ve güvenliği tehdit eden saldırılarının savaşın kapsamını genişleteceği konusunda mesaj ve ciddi uyarılar gönderdik." dedi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Bunun ardından ABD ve İngiltere, Yemen'e 11 Ocak'ta hava saldırıları başlattı. İki ülke son olarak bu sabah karşı Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava saldırıları kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduklarını açıklamıştı.

Etiketler : iran abd tehdit kızıldeniz
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