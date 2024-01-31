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31 Ocak 2024 Çarşamba 09:29:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 09:29:00

İran'dan ABD'ye gözdağı

Kaynak: AA

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İran herhangi bir saldırıya "kararlı" şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

İran, "topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini" duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin son 2 günde aracılar yoluyla İran'a çeşitli mesajlar gönderdiğine dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu tür mesaj alışverişi yapılmadı. Buna karşılık, herhangi bir tarafın İran topraklarına veya İran sınırları dışındaki çıkarlarına veya vatandaşlarına saldırması durumunda kararlı ve güçlü bir yanıtla karşılaşması İran'ın temel politikasıdır." ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a bağlı Iraklı grupların Ürdün-Suriye sınırında ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceklerini bildirmesinin ardından geldi.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : iran abd gözdağı
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