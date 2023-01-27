İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

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27 Ocak 2023 Cuma 09:58:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 09:58:00

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tahran Polis Komutanlığı, Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganının yakalandığını açıkladı. Aliyev, saldırıya ilişkin "Diplomatik temsilciliklere karşı terör saldırısı kabul edilemez." açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiyenin, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ve Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

KABUL EDİLEMEZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, büyükelçiliğe yapılan saldırıya ilişkin "Diplomatik temsilciliklere karşı terör saldırısı kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

TAHRAN POLİS KOMUTANLIĞI: AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRGANI YAKALANDI

İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

AZERBAYCAN, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDECEK

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, İran hükümetinden saldırgan ve azmettiricilerin belirlenmesini istediklerini belirterek "Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." dedi.

Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.

Hacızade, şehit güvenlik amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HAİN SALDIRIYI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınarken "Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

"AZERBAYCAN, HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi ve sorumluların derhal bulunarak adalete teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine Bakü saatiyle 08.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

UMARIZ TÜM FAİLLER ADALETE TESLİM EDİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise İran'daki saldırıyla ilgili "Umarız tüm failler adalete teslim edilir." açıklamasında bulundu.

Etiketler : iran azerbaycan silahlı saldırı tahran
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