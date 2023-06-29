VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki
Türkiye'den İsveç makamları ve uluslararası camiaya çağrı
Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak
İsveç'in provokasyonu dünya basınında
Macron'a ince ayar! IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz
29 Haziran 2023 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 11:51:00

İran'da toz fırtınası nedeniyle 1191 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191'e ulaşırken 1 kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son 6 günde 1191 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Mohibbi, insanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, solunum ve kalp rahatsızlıklarının geldiğini dile getirdi.

Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 171 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini kaydeden Mohibbi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Mohibbi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada toz nedeniyle 764 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 115'inin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Yetkililer, özellikle kalp ve solunum yolları rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini açıklamıştı.

Etiketler : IRNA Sistan-Beluçistan Mecid Mohibbi
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Ustaları andı

Ustaları andı
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
Helallik istedi

Helallik istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX