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22 Haziran 2020 Pazartesi 13:55:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 13:55:00

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 119 kişi hayatını kaybetti

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 9 bin 742'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 119 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 573 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 742'ye, vaka sayısının da 207 bin 525'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 898'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 166 bin 428 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 449 bin 420 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölgeler" arasında yer aldığını ve Fars ile Kirman eyaletlerinin de riskli yerler olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca son 24 saatte 8 eyalette virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini, 4 eyalette ise sadece birer ölüm gerçekleştiğini söyledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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