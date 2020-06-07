07 Haziran 2020 Pazar 13:23:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 13:23:00
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 291'e yükseldi.
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm
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