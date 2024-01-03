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03 Ocak 2024 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 16:19:00

İran'da peş peşe 2 patlama: Çok sayıda can kaybı var

Kaynak: AA

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İran'ın Kirman kentinde İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde mezarında düzenlenen anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi. İki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen patlamada en az 103 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Devlet Televizyonu patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

Etiketler : İRAN PATLAMA SALDIRI
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