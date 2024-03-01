İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı
Kaynak: AA
İran'da 12. Dönem Millet Vekilliği ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı.
Ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenler oy vermeye başladı.
İran lideri Ali Hamaney, oyunu başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kullandı.
İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.
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