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06 Ağustos 2023 Pazar 19:46:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 19:46:00

İran'da milletvekili seçim süreci başlıyor

Kaynak: AA

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İran'da 1 Mart 2024'te yapılacak 12. Dönem Milletvekili Seçimleri için resmi süreç yarından itibaren ön kayıtların alınmasıyla başlıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, milletvekili seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, resmi süreci başlayacak genel seçimler için milletvekili aday adaylarının 7 Ağustos'tan itibaren bir hafta içinde ön kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Aday adaylığı asıl başvuru kayıtlarının 19 Ekimde başlayıp 25 Ekim'de sona ereceğini aktaran İslami, milletvekili seçimlerine katılabilecek adayların tam listesinin ise gerekli değerlendirmeler sonucunda 21 Şubat 2024'te açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi de seçim sürecine ilişkin açıklamasında, 7 günlük ön kayıt süresinin hiçbir şekilde uzatılmayacağını söyledi.

Etiketler : iran iran seçim iran seçimleri
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