  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sadakataşı Derneği'nin İdlib'teki briket ev projesinde sona geliniyor
Ahlat Sazlıkları'nın 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı
Erdoğan'ı desteklediği için eleştirilen MHP'li Cemal Enginyurt'tan tokat gibi sözler: Kırmızı çizgim ...
Kurum'dan 'Haliç' açıklaması: Hali içler acısı, İBB isterse destek veririz
Bahriye subayından duygulandıran fedakarlık! Bakan Akar arayarak, tebrik etti
Çamaşır makinesi atmıştı, bu kez de beton parçaları atıp balyozla saldırdı
Fransa'da stratejik balistik füze denemesi
Hint komutandan Çin-Hindistan sınırındaki durumun kontrol altında olduğu mesajı
Firari FETÖ'cü Can Dündar hakkında yeni yakalama kararı çıkartıldı
Milli sporcu belgesi verilmesi hakkındaki yönetmelik yayımlandı
Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi
Valilikten flaş karar... Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak
Sadakataşı Derneği'nin İdlib'teki briket ev projesinde sona geliniyor
Yer Sarıkamış... Aç kalan bozayılar mahallelere indi!
Bilim Kurulu Üyesinden açıklama! Havuzdan virüs bulaşır mı?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yarın yapılacak
Bir kahramanımız daha ebediyete uğurlandı! 'Kahrolsun PKK'
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 730'a yükseldi
Lastiğe çarparak yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı
İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin!
Hafter kaçacak yer arıyor!
Bakan Selçuk açıkladı: Süreyi uzatıyoruz
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:13:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 13:23:00

İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 730'a yükseldi

ABONE OL

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 8 bin 730'a yükseldi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 8 bin 730'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 410 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 730'a, vaka sayısının da 184 bin 955'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 755'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 146 bin 748 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 219 bin 400 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Rezevi Horasanı ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER