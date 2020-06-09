  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Biri bitmeden diğeri başlıyor! Singapur'da dang humması vakalarında artış
THY'den yolculara önemli uyarı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 485 bini geçti
Terör devleti İsrail Kudüs'te 8 çocuklu Filistinli aileyi evsiz bıraktı
Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması! Resmen duyurdular
Etiyopya'da seçim krizi
Dünya Motokros Şampiyonası 3. kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak
Artvin'de son iki ayda 11 kişiye KKKA hastalığı tanısı kondu
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Filipinler Güney Çin Denizi'nde yeni yapılar inşa etmeyi planlıyor
Antalya'nın Morca Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu! Ücretsiz izin 3 ay daha uzatıldı
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 425'e yükseldi
İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi
İşte hain terör örgütü FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış tarifesi!
Başkan Erdoğan AYM yemin törenine katıldı
Van'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı
Türkiye, 125 ülkeye sağlık ekipmanı yardımında bulundu
Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı
Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus atlete 4 yıl men cezası
Manchester United efsanesi hayatını kaybetti
09 Haziran 2020 Salı 13:33:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 13:35:00

İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 425'e yükseldi

ABONE OL

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 639'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, 138 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 128 bin 601 test yapıldığı bilgisini paylaştı.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER